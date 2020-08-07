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Шахтар – Базель: наставник швейцарців пояснив, чому не боїться зустрічі з "гірниками" у чвертьфіналі ЛЄ

11:28 - Читать на русском
Шахтар – Базель: наставник швейцарців пояснив, чому не боїться зустрічі з "гірниками" у чвертьфіналі ЛЄ
Марсель Коллер / Getty images

Головний тренер Базеля Марсель Коллер залишився задоволений перемогою над Айнтрахтом і вже будує плани на гру проти Шахтаря у чвертьфіналі Ліги Європи.

 

"Проти Айнтрахта потрібно було добре захищатися, щоб не дати суперникам можливість відкрити рахунок. Проти Шахтаря у нас буде такий же настрій, як сьогодні, важливо буде захищатися всім разом.

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Надія, звичайно, – пройти ще один раунд, але ми знаємо, що Шахтар – дуже складна команда, тому що вони швидкі і дуже сильні з точки зору техніки. Однак, у нас немає причин ховатися. Не потрібно говорити, наскільки це буде складно, це очевидно, але ми показали, що можемо перемогти великі команди", – цитує Коллера прес-служба УЄФА.

Нагадаємо, Базель в 1/4 фіналу Ліги Європи зіграє проти Шахтаря. Матч відбудеться вже 11 серпня о 22:00. Нагадаємо, що решта матчів турніру пройдуть у форматі фіналу восьми, який відбудеться в Німеччині.

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Теги
Ліга Європи Шахтар Шахтар Базель Базель Марсель Марсель Коллер Шахтар - Базель
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