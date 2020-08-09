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Шахтар – Базель: матч обслужить фартовий для України арбітр

12:05 - Читать на русском
Шахтар – Базель: матч обслужить фартовий для України арбітр
Майкл Олівер / Record

Шахтар дізнався суддівську бригаду, яка працюватиме на матчі 1/4 фіналу Ліги Європи проти Базеля.

 

Головним арбітром зустрічі стане англієць Майкл Олівер, інформує офіційний сайт УЄФА. На лініях йому допомагатимуть Стюарт Бьорт і Саймон Бенетт.

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Шахтар ще не проводив жодного матчу за суддівства 35-річного Олівера, однак його можна вважати фартовим для українських команд. Під наглядом британця Динамо перемагало Стяуа (2:0) на груповому етапі Ліги Європи 2014/15, а молодіжна збірна України розібралася зі Словенією (2:0) у відборі на Євро-2013.

Зазначимо, що поєдинок 1/4 фіналу Ліги Європи між Базелем та Шахтарем відбудеться 11 серпня.

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Арбітри Майкл Майкл Олівер Шахтар - Базель Шахтар Шахтар Ліга Європи
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