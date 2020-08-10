Шахтар – Базель: Каштру оцінив суперника перед матчем 1/4 фіналу Ліги Європи

"Дуже міцний суперник. Лише той, хто не приділив цій темі уваги, не побачить цього. Знаєте, в житті є така цікава річ, як статус. У деяких випадках цей статус виявляється фатальним, змушує зазнати невдачі, а в деяких – досягти успіху.

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Люди часто говорять про те, хто може вийти до півфіналу або фіналу, й букмекерські контори тому свідки. У багатьох клубів підвищувались шанси, адже ніхто не очікував від них успіху, проте їм вдавалося його домогтися, і постійно. Я бачу Базель дуже агресивною командою з міцним півзахистом. Фрай, Джака, Кампо – вони дуже, дуже сильні. Артур Кабрал – наполегливий, агресивний нападник, Пулулу ліворуч також є міцним.

Вони мають і лінію оборони, що ідеально обслуговує атаку, використовує залишений супротивником простір. Вони є міцними в обороні, а це означає, що опонент певної миті втратить м’яч, і тоді вони розпочнуть швидку контратаку. Центральні захисники працюють з м’ячем, спрямовують його в атаку довгими передачами, Фрай – гравець, який контролює простір і допомагає діагональними пасами. Тож це команда з чудовим оборонним блоком, сильний колектив. На нас чекає складний матч", – зазначив Каштру в інтерв'ю офіційному сайту Шахтаря.

Зазначимо, що протистояння з Базелем складатиметься з 1 матчу на нейтральному полі. Це викликано посиленими заходами безпеки через пандемію коронавірусу. Поєдинок відбудеться вже завтра, 11 серпня, початок о 22:00.

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