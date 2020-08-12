Шахтар – Базель: InStat назвав найкращого гравця матчу 1/4 фіналу Ліги Європи

Тайсон у матчі з Базелем / ФК Шахтар

Рейтинг ефективності бразильця склав 352 бали – найвища оцінка серед усіх учасників матчу. Тайсон відіграв 84 хвилини та забив свій перший гол у єврокубках в поточному сезоні. Брак у діях Тайсона склав 23%, інформує Команда №1.

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За 84 зіграні хвилини вінгер завдав одного удару по воротах (який став гольовим), віддав одну гостру передачу, здійснив дев'ять вдалих обіграшів, та зібрав на собі чотири зароблених фоли.

Друге місце InStat віддав Марлосу (330 балів), третє – Додо (320 балів).

Нагадаємо, Шахтар розбив Базель з рахунком 4:1 та у півфіналі Ліги Європи зіграє з Інтером. Матч пройде 17 серпня в Дюссельдорфі.

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