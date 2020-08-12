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Шахтар – Базель: InStat назвав найкращого гравця матчу 1/4 фіналу Ліги Європи

18:35 - Читать на русском
Шахтар – Базель: InStat назвав найкращого гравця матчу 1/4 фіналу Ліги Європи
Тайсон у матчі з Базелем / ФК Шахтар

Півзахисник "гірників" Тайсон визнаний найкориснішим футболістом чвертьфінального поєдинку ЛЄ 2019/20 проти Базеля.

2’ Жуніор Мораєс
22’ Тайсон
75’ Алан Патрік
88’ Додо
 
Рікі ван Вольфсвінкель 90+2’
2’ Жуніор Мораєс
22’ Тайсон
75’ Алан Патрік
88’ Додо
90+2’ Рікі ван Вольфсвінкель

Рейтинг ефективності бразильця склав 352 бали – найвища оцінка серед усіх учасників матчу. Тайсон відіграв 84 хвилини та забив свій перший гол у єврокубках в поточному сезоні. Брак у діях Тайсона склав 23%, інформує Команда №1.

Шахтар – Базель – 4:1 – відео голів і огляд матчу

За 84 зіграні хвилини вінгер завдав одного удару по воротах (який став гольовим), віддав одну гостру передачу, здійснив дев'ять вдалих обіграшів, та зібрав на собі чотири зароблених фоли.

Друге місце InStat віддав Марлосу (330 балів), третє – Додо (320 балів).

Нагадаємо, Шахтар розбив Базель з рахунком 4:1 та у півфіналі Ліги Європи зіграє з Інтером. Матч пройде 17 серпня в Дюссельдорфі.

Шахтар – Базель: магічне тріо МТМ і перехвалений дебютант – оцінки "гірникам" за передостанній крок до фіналу ЛЄ

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Теги
Шахтар - Базель Тайсон Шахтар Шахтар Ліга Європи Базель Базель
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