"В останні дні обговорення та протести розгорнулися навколо 3000 місць (5% загальної квоти, передбаченої регламентом УЄФА для команди гостей). Хочемо внести ясність: скарги походять від певної групи ультрас Баварії, які незадоволені тим, що квитки на ці місця не відповідають ціні, передбаченій пакетом на 4 матчі для власників сезонних абонементів ФК Шальке 04.

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Однак важливо відзначити: з боку вболівальників, які вже купили майже 40 000 квитків, жодних претензій за вартістю не надходило. Звинувачення у прагненні заробити не відповідають дійсності. Різниця між початковою вартістю квитків та підсумковою становить лише близько 75 тисяч євро, що не є значним джерелом доходу клубу. Баварія купила 16 000 квитків з діапазоном цін від 60 до 90 євро за місце, що становить близько 1,2 млн євро.

Ми суворо дотримувалися рекомендацій УЄФА, прагнучи знайти компроміс та врахувати інтереси всіх уболівальників, включаючи групу ультрас. Завдяки ухваленим рішенням ми не тільки отримаємо гарний дохід від матчу, а й очікуємо на повний стадіон та чудову атмосферу, яка стане святом для всіх уболівальників. Для нас важливо не тільки дотримуватись правил, а й зміцнювати імідж клубу як гостинного та чесного партнера.

Ми глибоко вдячні Німеччині, її мешканцям та футбольним уболівальникам за підтримку України та українських клубів. Ми розуміємо важливість прозорості та відкритого діалогу, особливо у таких ситуаціях, і завжди готові йти назустріч нашим гостям", – поділився Кириленко в коментарі Tribuna.

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