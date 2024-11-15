Ціни на квитки для вболівальників команди гостей на матч Ліги чемпіонів Шахтар – Баварія зазнали змін.

Шахтар змушений проводити домашні матчі Ліги чемпіонів за кордоном і цього сезону обрав Фелтінс-Арену в Гельзенкірхені. Продаж квитків на поєдинок проти Баварії, який відбудеться 10 грудня, раніше вже стартував.

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Початково ціна на квитки на стоячі місця складала 52 євро, а на сидячі – 105 євро. Однак високі ціни викликали незадоволення серед мюнхенських фанатів, зокрема угрупування ультрас "Südkurve München" закликало бойкотувати гру.

У відповідь на це Шахтар знизив вартість квитків. Тепер перепустки на стоячі місця можна придбати за 26 євро, а на сидячі – за 45 євро, повідомляє Kicker.

Нагадаємо, матч Шахтар – Баварія відбудеться 10 грудня в Гельзенкірхені, початок о 22:00.

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