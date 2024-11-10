Комерційний директор донеччан Дмитро Кириленко прокоментував ситуацію з цінами на квитки для гостьових уболівальників на матч Ліги чемпіонів між українською та німецькою командами.

– Якою загалом є реакція клубу на позицію вболівальників Баварії?

– Вважаємо некоректним коментувати твердження одного з угрупувань вболівальників іншого клубу. Ми з повагою ставимось до всіх учасників і вболівальників міжнародних змагань – і перебуваємо в діалозі з Баварією.

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– З чим пов’язана велика різниця у цінах на квитки у порівнянні з, наприклад, матчем проти Аталанти?

– Ціна залежить від багатьох факторів: рейтинг суперників, дата та час матчу, попит на матч, кількість вільних місць у кожній категорії.

– Чим зумовлене саме таке ціноутворення на матч з Баварією?

– Таке ціноутворення було створено в діалозі з німецькими спеціалістами та внаслідок аналізу ринку.

– Чи зверталися вболівальники Баварії безпосередньо до клубу, окрім публічних протестів? Чи планує тепер Шахтар реагувати на протести та вносити зміни?

– Ні, ми ведемо діалог тільки з Баварією щодо колективної заявки на купівлю квитків на наш матч, – сказав Кириленко у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, німецьких уболівальників обурили ціни на матч з Баварією – вартість найдешевшої перепустки на сидячі місця складає 105 євро, на стоячі місця – 52 євро. Для порівняння, перепустки на гру з Аталантою становили 28 та 23 євро відповідно, а на Янг Бойз – 31 та 26 євро.

До слова, дуель між Шахтарем та Баварією відбудеться 10 грудня у Гельзенкірхені. Початок зустрічі о 22:00.

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