Шахтар – Барселона: УЄФА визначив найкращого гравця матчу Ліги чемпіонів
00:24 - Читать на русском
Стало відомо, хто з учасників матчу Шахтар – Барселона здобув нагороду найкращому гравцю зустрічі.
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Хавбеку Шахтаря Георгію Судакову дістався приз найкращому гравцю матчу проти Барселони, інформує офіційна Facebook-сторінка "гірників".
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Саме Судаков шикарною передачею майже через усе поле знайшов на правому фланзі Георгія Гочолейшвілі, який і зробив асист на гол Сікана.
За статистикою порталу Sofascore Георгій має точність передач 83%, зробив 61 дотик до м'яча та віддав 2 ключових паси. Щоправда, українець аж 13 разів втрачав м'яч.
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