Стало відомо, хто з учасників матчу Шахтар – Барселона здобув нагороду найкращому гравцю зустрічі.

Судаков та Матвієнко в обіймах Пушіча / фото: ФК Шахтар

Хавбеку Шахтаря Георгію Судакову дістався приз найкращому гравцю матчу проти Барселони, інформує офіційна Facebook-сторінка "гірників".

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Саме Судаков шикарною передачею майже через усе поле знайшов на правому фланзі Георгія Гочолейшвілі, який і зробив асист на гол Сікана.

За статистикою порталу Sofascore Георгій має точність передач 83%, зробив 61 дотик до м'яча та віддав 2 ключових паси. Щоправда, українець аж 13 разів втрачав м'яч.

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