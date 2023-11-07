"Це футбол. Нам не вдалося зачепитися за бодай нічию, але гра була тяжка. Барселона – не дуже простий суперник. Грали так, як сказав нам тренер: не боятися і грати у красивий футбол з гарною командою.

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Чи є мандраж, що доведеться відбивати удари Лєвандовскі? Мандражу немає. Це звичайний гравець. Якщо наші захисники не будуть давати Лєвандовскі бити, то він і не битиме. Це залежить від ритму гри, як буде відбуватися, який буде хід подій. Тому це футбол і це вирішиться на футбольному полі.

Тер Штеген? Це, звісно, воротар світового класу. У нього є чого повчитися. Його стиль гри. Дуже подобається гра ногами, тому це дуже крутий голкіпер", – цитує Різника Ua-Football.

Сьогодні, 7 листопада, "гірники" зіграють з Барселоною в рамках 4 туру групового раунду Ліги чемпіонів.

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