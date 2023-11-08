"Дуже приємно перемогти такого класного суперника, світового рівня. Ми зробили маленьку сенсацію.

Шахтар – Барселона: Сікан розкрив секрет сенсаційної перемоги "гірників" у Лізі чемпіонів

Було неприємне зіткнення – забив м’яз. Дякую нашому персоналу, нашим медикам – вони мене трохи підлатали, після чого я продовжив гру.

Підтримка була шаленою. Дякую всім вболівальникам, які вірили в нас. Було дуже круто. Ми будемо битися за вихід в плей-оф ЛЧ. Третє місце не розглядаємо. Будемо все доводити на полі", – цитує Різника Трибуна.

Нагадаємо, Шахтар сенсаційно обіграв каталонську Барселону в матчі 4 туру групового етапу Ліги чемпіонів. "Гірники" мають в своєму активі 6 турнірних пунктів.

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