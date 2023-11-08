Голкіпер Шахтаря дав обіцянку після перемоги над Барселоною: "Третє місце не розглядаємо"
Голкіпер Шахтаря Дмитро Різник підбив підсумки вчорашнього поєдинку третього туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Барселони (1:0), який проходив у Гамбурзі.
"Дуже приємно перемогти такого класного суперника, світового рівня. Ми зробили маленьку сенсацію.
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Було неприємне зіткнення – забив м’яз. Дякую нашому персоналу, нашим медикам – вони мене трохи підлатали, після чого я продовжив гру.
Підтримка була шаленою. Дякую всім вболівальникам, які вірили в нас. Було дуже круто. Ми будемо битися за вихід в плей-оф ЛЧ. Третє місце не розглядаємо. Будемо все доводити на полі", – цитує Різника Трибуна.
Нагадаємо, Шахтар сенсаційно обіграв каталонську Барселону в матчі 4 туру групового етапу Ліги чемпіонів. "Гірники" мають в своєму активі 6 турнірних пунктів.
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