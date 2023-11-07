"Вам треба вірити і діяти, щоб здобути такий результат. Ми аналізували наш перший матч проти Барселони та їхні матчі після цього. Футболісти зіграли феноменально. Ми могли забити ще більше. Моя команда зіграла ідеально. Сьогодні ми святкуємо – ми на це заслужили. Але завтра ми вже будемо думати про наш наступний матч в УПЛ.

Шахтар – Барселона – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Такий результат виглядає дуже солодким для нас – для мене та всіх працівників клубу. Пишаюся не тільки Судаковим та Криськівим, які зіграли фантастичний матч, але і всією командою. Травми Степаненка та Сікана? Поки не знаю точно. Сподіваюся, що нічого серйозного і скоро вони повернуться. Вони були змушені піти з поля раніше, ніж я очікував", – цитує Пушіча Tribuna.

Зазначимо, що Шахтар сенсаційно обіграв Барселону (1:0), покращивши свої шанси у групі H на продовження єврокубкової весни. Єдиний гол забив Данило Сікан.

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