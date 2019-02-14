Шахтар – Айнтрахт: у Харкові відбудеться марш фанатів німецького клубу

Фанати Айнтрахта пройдуть маршем у Харкові перед першим матчем 1/16 фіналу Ліги Європи проти Шахтаря. Очікується до 2 500 учасників.

У Харкові відбудеться марш фанатів німецького Айнтрахта, повідомляє Tribuna.com. Початок маршу орієнтовно о 19:00.

Ультрас Динамо та Айнтрахта влаштували бійку на Хрещатику

Німецькі ультрас пройдуть до стадіону Металіст, де відбудеться перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи проти Шахтаря.

Очікується, що в марші візьмуть участь близько 2 500 вболівальників, загалом була інформація, що до України прилетіли 3 тисячі німців.

Суперник Шахтаря Айнтрахт має найкращий напад у Європі – вони обігнали тріо Ліверпуля