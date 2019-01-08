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Шахтар – Айнтрахт: стартував продаж квитків на матч Ліги Європи

13:52 191 Читать на русском
Шахтар – Айнтрахт: стартував продаж квитків на матч Ліги Європи
Айнтрахт / ФК Айнтрахт Франкфурт

Розпочався продаж квитків на матч 1/16 фіналу Ліги Європи Шахтар – Айнтрахт, який відбудеться на ОСК Металіст.

Шахтар на своєму офіційному сайті повідомив про початок продажу квитків на матч 1/16 фіналу Ліги Європи проти франкфуртського Айнтрахта, який відбудеться 14 лютого на ОСК Металіст о 22:00 за київським часом.

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Ціна одного квитка – від 50 до 6 тисяч гривень. Придбати можна в касах стадіону та онлайн. Наразі квитки доступні лише власникам абонементів. У вільний продаж вони надійдуть 14 січня.

21 лютого відбудеться матч-відповідь у Франкфурті-на-Майні на стадіоні Коммерцбанк Арена.

Тренер – злий геній Динамо і Шахтаря, гравці – суперники збірної України. Айнтрахт: все про опонента "гірників" у ЛЄ

Ліга Європи1/16 фіналу

Шахтар - Айнтрахт Франкфурт: Четвер 14 лютого 2019

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Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт Ліга Європи Шахтар - Айнтрахт Франкфурт Шахтар Шахтар
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