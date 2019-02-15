Шахтар – Айнтрахт: післяматчева прес-конференція Аді Хюттера

Головний тренер Айнтрахта Аді Хюттер поділився враженнями від нічиєї з Шахтарем в першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи.

"В нас хороший доробок перед другою грою. Зокрема завдяки тому, що 80 хвилин діяли в більшості. Результатом загалом задоволений, але ми не реалізували багато своїх моментів і пропустили другий необов'язковий гол у власні ворота. Все буде вирішуватися в матчі-відповіді.

Шахтар – Айнтрахт – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Я вважаю, що виїзна нічия з Шахтарем – це чудово. З командою, яка грає на найвищому рівні. Ми забили два голи на чужому полі. 2:2 – зручний рахунок для нас.

Рання заміна Роде? Я вирішив, що Зебастіан не витримує темпу зустрічі, тому випустив на його місце іншого гравця. Роде міг продовжити матч, але я прийняв таке рішення.

Випускати Аллє на гру при такій низькій температурі – ризик. Я вважаю, що ризикувати його здоров'ям не було сенсу. В нього могли виникнути проблеми з м'язами.

Вилучення Степаненка? Всі бачили ці фоли, які питання. Футболіст повинен розуміти, в які підкати з жовтою карткою можна стрибати.

Сьогодні була прекрасна динаміка від Айнтрахта. Наші футболісти в півзахисті та в нападі виконали фактично все, що вимагалося. Я задоволений їхніми діями, задоволений атакувальним тріо.

Атмосферу на стадіоні створювали наші вболівальники. Дякую їм за це. Футбольна спільнота України загалом активна, я можу судити зі своїх останніх виїздів до вас. У свою чергу, у Франкфурті ми покажемо вам нашу культуру вболівання", – сказав Хюттер на післяматчевій прес-конференції.

Матч-відповідь Айнтрахт – Шахтар відбудеться 21 лютого, початок о 19:55.

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