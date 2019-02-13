Шахтар – Айнтрахт: передматчева прес-конференція Паулу Фонсеки

Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека відповів на запитання журналістів перед першим матчем 1/16 фіналу Ліги Європи проти Айнтрахта.

"Підготовка до другої частини сезону пройшла спокійно та успішно. Всі гравці знають концепцію гри, ми вдосконалювали наші напрацювання на зборах. Важливо було підвести команду до матчів у хорошому фізичному стані.

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У Бундеслізі також є зимова пауза, але Айнтрахт вже зіграв декілька матчів. Чи комфортна для нас ситуація? Звичайно, ні. Перший матч після зборів і відразу плей-офф Ліги Європи.

Я пам'ятаю, як проходив Айнтрахт з Порту. Тоді перший матч ми звели до нічиєї, однак завтра нічия нас не влаштує. Ми налаштовані тільки на перемогу. Зробимо все, щоб виграти.

Ракицький був дуже важливим елементом нашої команди. Однак ми маємо, ким його замінити, в нас є хороші футболісти на цю позицію. Наприклад, завтра в центрі оборони зіграє Давид Хочолава. Сподіваюся, він впорається зі своїм завданням.

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Між Аланом Патріком і Майконом немає конкуренції. Це прекрасні футболісти, тут не стоїть питання, хто кращий, а хто гірший. Патрік більше грав на зборах? Я змінюю тактику та обираю виконавців під кожного суперника. Десь більше підходить для реалізації завдання один, десь – інший.

На жаль, ми не змогли підписати на правий фланг оборони того виконавця, якого хотіли, тому зараз мусимо обходитися наявними ресурсами. Награвали там Сергія Болбата – він не погано справляється зі своєю місією. Втім, я досі думаю про підсилення цієї позиції на трансферному ринку.

Фернандо дійсно не пощастило. Дуже добре розпочав, а потім травма. Він тренується в загальній групі лише віднедавна, тому поки що готовий не на 100%. Всі футболісти, які потрапили в заявку, мають мою довіру. Максим Малишев прекрасно тренується, віддається повністю. Я дуже задоволений його роботою - справжній професіонал. Якщо він продовжить у тому ж дусі, то зможе повернутися на найвищий рівень.

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Виліт від Аді Хюттера декілька років тому? Це мене зовсім не мотивує на завтрашній матч. Ми просто постараємося пройти Айнтрахт. Інша гра, інший суперник, наша мотивація базується не на цьому.

Форварди Айнтрахта Йовіч, Ребіч, Аллє заслуговують найкращих компліментів. За 20 матчів вони забили під 40 голів. Проте я не оцінюю суперника частинами, а лише команду загалом. Вони виграли всі матчі на груповому етапі Ліги Європи, добре виступають у Бундеслізі. Це сильний опонент загалом, не потрібно виділяти когось окремо.

Хотів би звернутися до вболівальників. Пізній матч, холодна погода, але я запрошую всіх прийти на стадіон, підтримати команду та разом виграти поєдинок", – сказав Фонсека.