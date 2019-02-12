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Шахтар – Айнтрахт: УЄФА назвав арбітра матчу

12 лютого 12:06 616 Читать на русском
Шахтар – Айнтрахт: УЄФА назвав арбітра матчу
Ентоні Тейлор / Соцмережі

Стала відома бригада арбітрів, яка обслуговуватиме поєдинок між Шахтарем та Айнтрахтом.

Матч 1/16 фіналу Ліги Європи між Шахтарем та Айнтрахтом обслуговуватиме англійська бригада арбітрів на чолі з Ентоні Тейлором, повідомляє офіційний твіттер німецького клубу.

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На лініях Тейлору допомагатимуть Гарі Бесвік та Адам Нанн. Четвертим арбітром призначено Константіна Хадзідакіса.

Нагадаємо, у 1/16 фіналу Ліги Європи Шахтар зустрічатиметься з німецьким Айнтрахтом, перший поєдинок відбудеться у Харкові 14 лютого – початок о 22:00. Матч-відповід запланований на 21 лютого.

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Ліга Європи1/16 фіналу

Шахтар - Айнтрахт Франкфурт: Четвер 14 лютого 2019

Шахтар
до матчу
23
год
:
6
хв
Айнтрахт Франкфурт
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Ліга Європи Шахтар Шахтар Шахтар - Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт Арбітри
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