Шахтар – Айнтрахт: квитки вже у вільному продажі

Фанати донецького Шахтаря можуть придбати квитки на матч 1/16 Ліги Європи про Айнтрахта.

Триває продаж квитків на матч 1/16 фіналу Ліги Європи Шахтар – Айнтрахт.

Шахтар – Айнтрахт: УЄФА затвердив Харків в статусі місця проведення матчу

З сьогоднішнього дня їх можна придбати в касах ОСК Металіст, на офіційному сайті Шахтаря, а також в офіційному додатку і сайтах-партнерах.

Вартість квитків стартує від 50 гривень.

Перший матч 1/16 фіналу ЛЄ Шахтар – Айнтрахт відбудеться 14 лютого в Харкові. Початок – 22.00.