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Шахтар – Айнтрахт: квитки вже у вільному продажі

11:24 112 Читать на русском
Шахтар – Айнтрахт: квитки вже у вільному продажі
Шахтар – Айнтрахт: квитки вже у вільному продажі

Фанати донецького Шахтаря можуть придбати квитки на матч 1/16 Ліги Європи про Айнтрахта.

Триває продаж квитків на матч 1/16 фіналу Ліги Європи Шахтар – Айнтрахт.

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З сьогоднішнього дня їх можна придбати в касах ОСК Металіст, на офіційному сайті Шахтаря, а також в офіційному додатку і сайтах-партнерах.

Вартість квитків стартує від 50 гривень.

Перший матч 1/16 фіналу ЛЄ Шахтар – Айнтрахт відбудеться 14 лютого в Харкові. Початок – 22.00.

Ліга Європи1/16 фіналу

Шахтар - Айнтрахт Франкфурт: Четвер 14 лютого 2019

Шахтар
до матчу
31
дн
:
7
год
:
47
хв
Айнтрахт Франкфурт
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Теги
Шахтар Шахтар Ліга Європи Шахтар - Айнтрахт Франкфурт
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