Шахтар – Аталанта: Воробей очікує лідерської гри від донецького клубу

Екс-нападник Шахтаря та збірної України Андрій Воробей поділився очікуваннями від заключного матчу Ліги чемпіонів між Шахтарем та Аталантою.

"Шахтар буде грати у свій футбол, буде грати першим номером. Але ви прекрасно розумієте рівень Аталанти. Це дуже сильний клуб за європейськими мірками. Так, він дебютант Ліги чемпіонів, але, тим не менш, він сильний і буде важко. Але думаю, що Шахтар буде грати першим номером.

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Не знаю, які погодні умови будуть, наскільки буде холодно, але однозначно хотілося б, щоб уболівальник прийшов і підтримав нашу команду. Люди будуть вибирати, де їм краще дивитися. Я думаю, якщо вболівальник прийде на стадіон, то він не пошкодує про це. Гра буде хороша", – сказав Воробей в інтерв'ю для видання segodnya.

Після 5-ти турів ЛЧ Шахтар перебуває на другій сходинці, випереджаючи Динамо Загреб на одне очко. Хорвати в останньому турі прийматимуть Манчестер Сіті.

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