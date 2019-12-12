Шахтар – Аталанта: українські фанати вивісили банер із закликом звільнити засудженого Марківа

Під час поєдинку 6-го туру ЛЧ Шахтар – Аталанта українські вболівальники закликали звільнити Віталія Марківа, який відбуває ув'язнення на території Італії.

"Італіє, звільни Віталія", – банер з таким текстом вивісили фанати на центральній трибуні ОСК Металіст у Харкові під час матчу Ліги чемпіонів Шахтар – Аталанта. Українське МВС у Twitter подякувало вболівальникам за їхню чітку позицію.

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Нагадаємо, Шахтар програв Аталанті з рахунком 0:3 та вилетів з Ліги чемпіонів. "Гірники" продовжать виступи в Лізі Європи, а італійці вийшли у плей-офф ЛЧ. Жеребкування обох турнірів пройде 16 грудня.

Віталій Марків був затриманий та засуджений в Італії до 24-х років ув'язнення. 30-річного військовослужбовця-добровольця визнали винним у причетності до вбивства італійського фотографа Андреа Роккеллі, який загинув на Донбасі у 2014 році. Україна вважає такий вирок необґрунтованим та подала апеляцію.

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