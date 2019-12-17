Шахтар – Аталанта: Циганик вважає, що арбітр "вбив" українську команду

Ведучий програми "Профутбол" Ігор Циганик переконаний, що арбітр матчу Шахтар – Аталанта відпрацював не надто вдало.

Нагадаємо, Шахтар програв Аталанті 0:3 та вилетів з Ліги чемпіонів. Арбітр матчу Фелікс Цвайєр вилучив Додо, а в схожому епізоді не показав Луїсу Мурієлю другу жовту картку. Ігор Циганик вважає, що такі дії арбітра "вбили" українську команду.

Шахтар – Аталанта – 0:3 – відео голів та огляд матчу

"Я був живим свідком поєдинку Шахтар – Аталанта. Те що відбувалось в цьому матчі – це було класичне вбивство. Вбивство української команди. Дії арбітра в цьому матчі не повністю відповідають логіці ситуації, яка складалася на футбольному полі. По ходу поєдинку жодна із команд не мала переваги. Десь ближчим до гола навіть був Шахтар, ніж Аталанта. І Шахтар навіть забив, але був невеличкий офсайд, який ледь-ледь помітив VAR. М’яч скасували.

Потім була жовта картка Мурієлю. Як на мене, вона справедлива. Був технічний брак, людина проїхалась по м’ячу, вдарила в гомілкостоп Степаненка – жовта картка. І мала бути друга жовта. На початку другого тайму було помітно, що Шахтар ближчий до гола. Але арбітр вирішив втрутитись в ситуацію. І Мурієль, який відверто збивав Додо – а ми сиділи навпроти цього епізоду – в мене навіть не було сумніву, що рефері покаже другу жовту картку.

Рефері показав, що в нього є симпатія до Аталанти. І італійський клуб це відчув. Як на мене, повторюсь, це холоднокровне вбивство української команди. І це соромно. І за це дуже прикро. Це була гра за 12 мільйонів євро. Безперечно, коли на кону такі великі гроші, є певні моменти.

Якщо говорити про весь шлях команди Луїша Каштру в ЛЧ, то там є багато питань. Але команда дряпалася. Все могло закінчитися в Загребі, але не закінчилося. Все вирішувалося в останньому поєдинку, коли фактор суддівства став ключовим. І ми повинні про це говорити, тому що нашим українським командам ще багато років грати в єврокубках. В мене таке враження, що по відношенню до наших команд буде упередженість", – розповів Циганик в ефірі Циганик Live.

В 1/16 фіналу Ліги Європи Шахтар протистоятиме Бенфіці.

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