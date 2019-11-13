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Шахтар – Аталанта: стартував продаж квитків на матч Ліги чемпіонів

13 листопада 22:30 190 Читать на русском
Шахтар – Аталанта: стартував продаж квитків на матч Ліги чемпіонів
Вболівальники Шахтаря / Фото ФК Шахтар

Вболівальники донецького клубу вже можуть отримати перепустки на матч 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

 

Розпочався продаж квитків на зустріч з Аталантою, яка стане ключовою для підопічних Каштру у боротьбі за вихід з групи Ліги чемпіонів, повідомляє офіційний сайт Шахтаря.

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Фанати можуть придбати перепустки на матч в касах ОСК Металіст (щодня з 10:00 до 19:00), онлайн на shakhtar.com, в мобільному додатку FC Shakhtar, в мережі терміналів Alfapay (всі станції метро Харкова) або на сайтах-партнерах клубу.

Ціна квитків стартує від 100 грн. Поєдинок відбудеться 6 грудня, початок о 19:55.

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Аталанта Аталанта Шахтар Шахтар Ліга чемпіонів квитки на футбол Шахтар - Аталанта
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