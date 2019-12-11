toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
ШАХТАР - АТАЛАНТА ЛІГА ЧЕМПІОНІВ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ШАХТАР U-19 - АТАЛАНТА U-19

Шахтар – Аталанта: Соломон назвав фактор, який може допомогти "гірникам" у вирішальному матчі Ліги чемпіонів

16:42 795 Читать на русском
Шахтар – Аталанта: Соломон назвав фактор, який може допомогти "гірникам" у вирішальному матчі Ліги чемпіонів
Манор Соломон / ФК Шахтар

Півзахисник Шахтаря Манор Соломон поділився очікуваннями від матчу проти Аталанти у 6 турі Ліги чемпіонів.

 

"Під час матчу температура буде нижче нуля. Я хоч із теплої країни, але до української погоди вже звик. Не знаю щодо Аталанти. Можливо, їм буде складніше адаптуватися, але ми на це не звертаємо уваги. У нас одна мета – перемога.

Шахтар отримав від Роми пропозицію продати Соломона, – ЗМІ

Згадуючи виїзний матч з Аталантою (2:1), це були неймовірні емоції. Принести перемогу своїй команді в кінцівці зустрічі – фантастика. Звичайно, я хочу забити ще. Але сподіваюся, що ми вирішимо всі питання раніше", – сказав Соломон в ефірі Футбол NEWS.

Нагадаємо, матч 6 туру Ліги чемпіонів Шахтар – Аталанта відбудеться сьогодні у Харкові. Для обох команд ця гра стане вирішальною у боротьбі за вихід у плей-офф турніру.

Шахтар – Аталанта: анонс матчу Ліги чемпіонів

blog_ava
Шахтар – Аталанта: анонс матчу Ліги чемпіонів
Теги
Ліга чемпіонів Манор Соломон Манор Соломон Шахтар - Аталанта Шахтар Шахтар
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Зубков зацікавив цілу низку клубів Серії А, – ЗМІ
    Італія — 10:113938 Зубков зацікавив цілу низку клубів Серії А, – ЗМІ
2
год
:
47
хв
Шахтар
19:55
Аталанта
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук