Шахтар – Аталанта: Соломон назвав фактор, який може допомогти "гірникам" у вирішальному матчі Ліги чемпіонів

Півзахисник Шахтаря Манор Соломон поділився очікуваннями від матчу проти Аталанти у 6 турі Ліги чемпіонів.

"Під час матчу температура буде нижче нуля. Я хоч із теплої країни, але до української погоди вже звик. Не знаю щодо Аталанти. Можливо, їм буде складніше адаптуватися, але ми на це не звертаємо уваги. У нас одна мета – перемога.

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Згадуючи виїзний матч з Аталантою (2:1), це були неймовірні емоції. Принести перемогу своїй команді в кінцівці зустрічі – фантастика. Звичайно, я хочу забити ще. Але сподіваюся, що ми вирішимо всі питання раніше", – сказав Соломон в ефірі Футбол NEWS.

Нагадаємо, матч 6 туру Ліги чемпіонів Шахтар – Аталанта відбудеться сьогодні у Харкові. Для обох команд ця гра стане вирішальною у боротьбі за вихід у плей-офф турніру.

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