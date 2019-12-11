Шахтар – Аталанта: Шелаєв не впевнений у виході "гірників" до плей-офф Ліги чемпіонів

Колишній півзахисник збірної України Олег Шелаєв поділився очікуваннями від вирішального матчу групового етапу Ліги чемпіонів Шахтар – Аталанта.

"На нічию Шахтарю ні в якому разі не можна налаштовуватися. Зрозуміло, що в головах підопічних Луїша Каштру все одно буде сидіти думка про перевагу в два очки, але головне – не притискатися до своїх воріт.

Шахтар – Аталанта: анонс матчу Ліги чемпіонів

Судячи за грою з Манчестер Сіті, не скажеш, що захисна лінія "гірників" настільки невміла і ненадійна. Мені, наприклад, не особливо страшно за оборону Шахтаря. Стурбованість викликає інше – настрій Аталанти, її відмінна фізична готовність та мотивація. Все це дуже важливо, особливо, коли сили рівні, як в поєдинку, який відбудеться в Харкові.

Більш відчутною для гостей стане відсутність Сапати, що б там не говорив головний тренер Аталанти. Такий потужний фізично і технічний форвард, що вміє продавлювати будь-яку оборону, як Сапата, був би дуже небезпечним для "гірників". А що стосується травмованого Ілічіча, то Маліновський, який замінив його в матчі чемпіонату Італії, отримав додаткову впевненість. Руслан став цілковитою заміною лідеру Аталанти.

Шахтар – Аталанта: Каштру оголосив попередню заявку на матч Ліги чемпіонів

Упевненості у проході Шахтаря до наступної стадії, на жаль, у мене немає. Такий складний матч очікується в Харкові. Тут уже як вийде. Занадто багато і Шахтар, і Аталанта поставлять на карту. Фактично в одній цій грі вирішиться доля обох команд", – поділився Шелаєв в інтерв'ю Footboom.

Нагадаємо, Шахтар після п’яти турів посідає у групі С другу сходинку, набравши шість очок, Аталанта з чотирма пунктами – остання. Цей поєдинок матиме для обох команд надважливе значення, адже перемога може вивести кожну з них у плей-офф Ліги чемпіонів.

Вирване у Манчестер Сіті очко майже не допомогло – 5 сценаріїв для Шахтаря на останній тур Ліги чемпіонів