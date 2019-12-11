Шахтар – Аталанта: Сабо розповів, що допоможе "гірникам" здобути перемогу над італійцями

Колишній тренер Динамо та збірної України Йожеф Сабо поділився очікуваннями від завершального матчу групового етапу Ліги чемпіонів Шахтар – Аталанта.

"Донецькій команді належить дуже непроста зустріч. Можуть бути різні варіанти, але Шахтарю потрібно налаштовуватися і грати тільки на перемогу. Всі передумови для вдалого результату "гірники" мають – грають на своєму полі, демонструють хорошу командну та індивідуальну гру.

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Але не треба забувати, що і Аталанта приїде до Харкова виключно з думками про перемогу. І все ж схиляюся до того, що Шахтар виграє і порадує українських уболівальників", – поділився Сабо в коментарі Footboom.

Нагадаємо, Шахтар після п’яти турів посідає у групі С другу сходинку, набравши шість очок, Аталанта з чотирма пунктами – остання. Цей поєдинок матиме для обох команд надважливе значення, адже перемога може вивести кожну з них у плей-офф Ліги чемпіонів.

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