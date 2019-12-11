Шахтар – Аталанта: Пятов розповів, що завадило "гірникам" досягти позитивного результату

Голкіпер Шахтаря Андрій Пятов залишився незадоволений діями арбітра у матчі ЛЧ проти Аталанти (0:3).

"Важкий матч, точно рахунок не по грі, якісь голи незрозумілі. Нічого не передбачало голів, але це футбол – тут потрібна максимальна концентрація.

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В епізоді з першим голом Аталанти теж можна було б зафіксувати офсайд. Не знаю, як вони трактують. Арбітр повинен був давати гравцю Аталанти другу жовту, але, напевно, треба було Додо ще трохи повалятися на полі. Суддя повинен за таке давати картку. Всі бачили, а він не бачив. Але це не знімає з нас відповідальність.

Вилучення Додо? Він молодий, сам розуміє свої помилки. Десь завівся, розлютився, але всі вчаться на своїх помилках.

З огляду на наші амбіції, ми не виконали наше завдання. Але доля вирішила, що ми зіграємо в Лізі Європи", – цитує Пятова Tribuna.com.

За підсумками групового етапу ЛЧ Шахтар посів третє місце та зіграє весною у Лізі Європи.

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