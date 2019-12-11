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Шахтар – Аталанта: Пятов розповів, що завадило "гірникам" досягти позитивного результату

11 грудня 23:25 499 Читать на русском
Шахтар – Аталанта: Пятов розповів, що завадило "гірникам" досягти позитивного результату
Андрій Пятов / Фото ФК Шахтар

Голкіпер Шахтаря Андрій Пятов залишився незадоволений діями арбітра у матчі ЛЧ проти Аталанти (0:3).

77’ Додо
 
Тімоті Кастань 67’
Маріо Пашаліч 80’
Робін Госенс 90+5’
67’ Тімоті Кастань
77’ Додо
80’ Маріо Пашаліч
90+5’ Робін Госенс

"Важкий матч, точно рахунок не по грі, якісь голи незрозумілі. Нічого не передбачало голів, але це футбол – тут потрібна максимальна концентрація.

Шахтар – Аталанта – 0:3 – відео голів та огляд матчу

В епізоді з першим голом Аталанти теж можна було б зафіксувати офсайд. Не знаю, як вони трактують. Арбітр повинен був давати гравцю Аталанти другу жовту, але, напевно, треба було Додо ще трохи повалятися на полі. Суддя повинен за таке давати картку. Всі бачили, а він не бачив. Але це не знімає з нас відповідальність.

Вилучення Додо? Він молодий, сам розуміє свої помилки. Десь завівся, розлютився, але всі вчаться на своїх помилках.

З огляду на наші амбіції, ми не виконали наше завдання. Але доля вирішила, що ми зіграємо в Лізі Європи", – цитує Пятова Tribuna.com.

За підсумками групового етапу ЛЧ Шахтар посів третє місце та зіграє весною у Лізі Європи.

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Шахтар – Аталанта: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів – як це було
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Теги
Ліга чемпіонів Шахтар - Аталанта Шахтар Шахтар Андрій Пятов Андрій Пятов
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