Шахтар – Аталанта: післяматчева прес-конференція Луїша Каштру

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру прокоментував поразку від Аталанти та виліт з Ліги чемпіонів.

"У сьогоднішній грі було декілька ключових епізодів. Перший гол – наша помилка, другий гол – стандарт. Якщо говорити про VAR, то було прийнято декілька суперечливих рішень. Червона Додо… ну, так вирішив арбітр, мусимо змиритися. Гол Аталанти, де скасували офсайд. Так, положення поза грою й не було, на жаль, п’яти Кривцова, зовсім трішки нам не пощастило. А гол Шахтаря не зарахували, де був мікроскопічний офсайд. Мурієль фолив, а суддя не показав форварду заслужену другу жовту.

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Втім, наголошую, що ми програли Аталанті не через VAR. Я просто розібрав епізоди. Головний винуватець поразки – Луїш Каштру. Тут не може бути дискусій. Я приймаю, як поразки, так і перемоги.

До перерви була збалансована гра. Обидві команди намагалися атакувати. На старті другого тайму ми навіть домінували, створили декілька хороших моментів: міг забивати Мораєс, добре працювали на правому фланзі. Проблема в тому, що в останній момент ми приймали погані рішення. Після пропущеного гола все змінилося, Шахтар втратив перевагу. Узагальнюючи – гра була досить рівна, збалансована. Кожна з команд створювала моменти, кожна могла перемогти.

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Тренерський штаб зреагував на вилучення Додо, перейшовши на 3-3-3. У нас була можливість випустити Дентінью, але для цього потрібно було зняти ще одного хавбека. Це б нічого не дало. Було 3 гольові моменти, які ми мали реалізувати. Гра цілком могла завершитися по-іншому.

Сергій Палкін говорив, що невихід у плей-офф Ліги чемпіонів стане провалом? Я не коментуватиму слова керівництва. Скажу лише свою думку. Я не міг і не можу гарантувати на 100 відсотків вихід з групи. Попереду в Шахтаря ще шлях в Лізі Європи", – сказав Каштру після матчу.

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