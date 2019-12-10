Шахтар – Аталанта: передматчева прес-конференція Джан П’єро Гасперіні

Головний тренер Аталанти Джан П’єро Гасперіні поспілкувався з журналістами перед вирішальним матчем групового раунду Ліги чемпіонів проти Шахтаря.

"Ми чудово розуміємо важливість матчу з Шахтарем. Цей поєдинок має вирішальне значення для першої частини сезону. Ми віримо у свої сили. У нас ще є шанси на вихід з групи, це додає настрою.

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Я б хотів підійти до матчу в оптимальному складі, але на завтрашню гру маємо втрати. Втім, я з оптимізмом налаштований напротистояння з Шахтарем. Видно, що команда прогресує від гри до гри. Навіть без Сапати. У цьому сезоні ми вже грали без Сапати та Ілічіча, маємо такий досвід. Будемо діяти по ситуації.

Чому на прес-конференцію прийшов не Маліновський? Ми знаємо, що Маліновський – сильний футболіст і цікавий в Україні. Його відсутність сьогодні не означає, що завтра він не гратиме. Стартовий склад я ще не визначив.

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Після першого матчу з Шахтарем ми провели низку хороших поєдинків, зокрема в Лізі чемпіонів. Якщо повертатися до тієї зустрічі, то можу сказати, що тоді був матч рівних можливостей. Результат був незакономірним. У Шахтаря добра фізична підготовка гравців, але Аталанта не слабша.

Я вважаю, що Шахтар має більше шансів на підсумковий успіх. Хоча б через турнірне становище – вони вище в таблиці. Шахтар може не ризикувати, грати від суперника, а ми повинні ризикувати. Вважаю, що в Шахтаря більше шансів на плей-офф", – зазначив Гасперіні на передматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, Шахтар після п’яти турів посідає у групі С другу сходинку, набравши шість очок, Аталанта з чотирма пунктами – остання. Цей поєдинок матиме для обох команд надважливе значення, адже перемога може вивести кожну з них у плей-офф Ліги чемпіонів.

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