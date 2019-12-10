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Шахтар – Аталанта: Пашаліч розповів про особистий та командний прогрес протягом поточного сезону

20:03 76 Читать на русском
Шахтар – Аталанта: Пашаліч розповів про особистий та командний прогрес протягом поточного сезону
Маріо Пашаліч / Goal.com

Хавбек Аталанти Маріо Пашаліч відповів на запитання журналістів перед матчем 6 туру групового раунду Ліги чемпіонів.

 

"Я виріс у порівнянні з попереднім сезоном. Важливо, що зараз граю кожен матч. Відчуваю, що прогресую. Задоволений, як команда виглядає загалом. Перший матч з Шахтарем Аталанта провела дуже добре. А з того часу команда ще більше виросла.

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На початку шляху в Лізі чемпіонів було складно, але потім ми зрозуміли, що навіть проти Манчестер Сіті можна грати. Потім був прекрасний матч із загребським Динамо, а зараз ми налаштовуємося на позитивний підсумок з Шатарем", – сказав Пашаліч.

Нагадаємо, Аталанта вийде у плей-офф Ліги чемпіонів, якщо обіграє Шахтар, а загребське Динамо у паралельному матчі не зможе обіграти Манчестер Сіті.

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Джерело: Футбол 24
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Шахтар - Аталанта Аталанта Аталанта Ліга чемпіонів Маріо Пашаліч Маріо Пашаліч
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