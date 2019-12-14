Шахтар – Аталанта: Папу Гомес стане почесним громадянином Бергамо після погрому "гірників"

Нападник Аталанти Алехандро Папу Гомес отримав визнання від італійського клубу.

Алехандро Папу Гомес отримає звання почесного громадянина Бергамо за допомогу Аталанті у виході з групи Ліги чемпіонів, повідомляє Football Italia.

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В останньому турі групового етапу ЛЧ італійцям вдалось розбити донецький клуб (3:0) та гарантувати собі місце у плей-офф найпрестижнішого клубного турніру. Варто відзначити, що 31-річний аргентинець провів усі 6 матчів групового етапу та відзначився голом.

Нагадаємо, Папу Гомес перебрався до табору Аталанти з харківського Металіста у 2014 році.

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