Шахтар – Аталанта: на матчі очікується понад 25 тисяч уболівальників

Останній матч групового розіграшу Ліги чемпіонів викликав у Харкові чималий ажіотаж.

Завтра, 11 грудня, Шахтар проведе вирішальний поєдинок Ліги чемпіонів проти Аталанти. Матч, який відбудеться о 19:55 за київським часом, пройде у Харкові на стадіоні ОСК Металіст. За повідомленням Національної поліції Харківської області гру відвідають більше 25 тисяч уболівальників. Окрім того, на матчі очікується близько 200 іноземних фанатів.

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Охорону правопорядку забезпечуватимуть понад 2 тисячі правоохоронців, з яких 1300 поліцейських, 400 військовослужбовців Нацгвардії та 470 курсантів Харківського національного університету внутрішніх справ та Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба.

Нагадаємо, Шахтар після п’яти турів посідає у групі С другу сходинку, набравши шість очок, Аталанта з чотирма пунктами остання. Цей поєдинок матиме для обох команд надважливе значення, адже перемога може вивести кожну з них у плей-офф Ліги чемпіонів.

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