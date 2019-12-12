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Шахтар – Аталанта: Мораєс зумів знайти позитив у фіаско "гірників"

16:44 1258 Читать на русском
Шахтар – Аталанта: Мораєс зумів знайти позитив у фіаско "гірників"
Шахтар – Аталанта / Фото ФК Шахтар

Нападник Шахтаря Жуніор Мораєс підбадьорив своїх партнерів після зустрічі з Аталантою в рамках 6-го туру групового етапу.

77’ Додо
 
Тімоті Кастань 67’
Маріо Пашаліч 80’
Робін Госенс 90+5’
67’ Тімоті Кастань
77’ Додо
80’ Маріо Пашаліч
90+5’ Робін Госенс

"Безліч помилок унеможливили наш вихід до наступного етапу Ліги чемпіонів. Це важкий удар, але це також і спосіб дорослішати, вчитися і змінюватися на краще! Ми йдемо далі!" – написав Мораєс в Instagram.

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Нагадаємо, Шахтар посів третю сходинку в рамках групового етапу Ліги чемпіонів, що гарантує донецькому клубу участь у плей-офф Ліги Європи. Перемога над "гірниками" дозволила Аталанті в останньому турі піднятись з четвертого місця на друге, та гарантувала італійцями весняну частину найпрестижнішого клубного турніру.

Мораєс зіграв у всіх 6-ти матчах групового етапу, в яких відзначився двома голами та асистом.

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Теги
Ліга чемпіонів Шахтар Шахтар Шахтар - Аталанта Жуніор Мораєс Жуніор Мораєс
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