Шахтар – Аталанта: Мораєс зумів знайти позитив у фіаско "гірників"

Нападник Шахтаря Жуніор Мораєс підбадьорив своїх партнерів після зустрічі з Аталантою в рамках 6-го туру групового етапу.

"Безліч помилок унеможливили наш вихід до наступного етапу Ліги чемпіонів. Це важкий удар, але це також і спосіб дорослішати, вчитися і змінюватися на краще! Ми йдемо далі!" – написав Мораєс в Instagram.

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Нагадаємо, Шахтар посів третю сходинку в рамках групового етапу Ліги чемпіонів, що гарантує донецькому клубу участь у плей-офф Ліги Європи. Перемога над "гірниками" дозволила Аталанті в останньому турі піднятись з четвертого місця на друге, та гарантувала італійцями весняну частину найпрестижнішого клубного турніру.

Мораєс зіграв у всіх 6-ти матчах групового етапу, в яких відзначився двома голами та асистом.

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