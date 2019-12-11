Шахтар – Аталанта: Маліновський відзначився результативною передачею

Хавбек збірної України став автором результативної передачі у матчі 6 туру Ліги чемпіонів Шахтар – Аталанта.

У грі Шахтар – Аталанта Маліновський з'явився на полі на 61-й хвилині, замінивши захисника Андреа Мас'єлло. На 80-й хвилині українець виконав передачу зі штрафного з правого флангу, яку замкнув хорват Маріо Пашаліч, встановивши рахунок 2:0 на користь команди Гасперіні.

Шахтар – Аталанта – відео голів

Нагадаємо, що в поточному розіграші Ліги чемпіонів українець також відзначився забитим голом у виїзному матчі з Манчестер Сіті.

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