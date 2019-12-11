Шахтар – Аталанта: Маліновський відзначився результативною передачею

Ліга чемпіонів — 23:11 443
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Шахтар – Аталанта: післяматчева прес-конференція Луїша Каштру
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Шахтар – Аталанта: Гасперіні похвалив "гірників", назвав ключовий матч в ЛЧ і здивував бажаним суперником у плей-оффЛіга чемпіонів — 22:42 480
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Аталанта розгромила Шахтар і вийшла у плей-офф Ліги чемпіонів, куди пробились 2 українціЛіга чемпіонів — 21:51 9942
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Манчестер Сіті розгромив Динамо З та вибив хорватів з єврокубків – експеримент із Зінченком, топ-гра конкурента українцяЛіга чемпіонів — 21:49 3631
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Шахтар – Аталанта – 0:3 – відео голів та огляд матчуЛіга чемпіонів — 21:40 6492