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Шахтар – Аталанта: Маліновський відзначився результативною передачею

21:48 770 Читать на русском
Шахтар – Аталанта: Маліновський відзначився результативною передачею
Руслан Маліновський / TMW

Хавбек збірної України став автором результативної передачі у матчі 6 туру Ліги чемпіонів Шахтар – Аталанта.

77’ Додо
 
Тімоті Кастань 67’
Маріо Пашаліч 80’
Робін Госенс 90+5’
67’ Тімоті Кастань
77’ Додо
80’ Маріо Пашаліч
90+5’ Робін Госенс

У грі Шахтар – Аталанта Маліновський з'явився на полі на 61-й хвилині, замінивши захисника Андреа Мас'єлло. На 80-й хвилині українець виконав передачу зі штрафного з правого флангу, яку замкнув хорват Маріо Пашаліч, встановивши рахунок 2:0 на користь команди Гасперіні.

Шахтар – Аталанта – відео голів

Нагадаємо, що в поточному розіграші Ліги чемпіонів українець також відзначився забитим голом у виїзному матчі з Манчестер Сіті.

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21:51
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