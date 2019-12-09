Шахтар – Аталанта: Левченко спрогнозував переможця вирішальної дуелі

Колишній півзахисник збірної України Євген Левченко оцінив шанси обох команд у матчі 6-го туру Ліги чемпіонів між донецьким Шахтарем та бергамською Аталантою.

"Цей поєдинок буде схожий на фінал для кожної з команд. Шахтар не буде грати другим номером. Це важливий поєдинок, як для престижу тренера і команди, так і для престижу всього клубу. Тому, якщо оцінювати шанси, то вони приблизно рівні. Не скажу, що одна з команд явно виділяється. Думаю, якщо буде перемога, то мінімальна. Шахтар грає вдома при своїх трибунах, і я сподіваюсь, що підтримка буде божевільна. Цей аспект має зіграти свою роль.

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Я дивився останній матч Аталанти: вона хоч і йде на 5-6 місці в чемпіонаті Італії, але команда кваліфікована. Шкода, що не завжди грає наш Руслан Маліновський. Цю команду не просто буде пройти, хоч вони і знаходяться зараз у Лізі чемпіонів на останній сходинці з чотирма очками. Все може перевернутися з ніг на голову – розклад зараз такий, при якому, якщо Шахтар програє, то все буде залежати від матчу Динамо Загреб – Манчестер Сіті. Але я думаю, що Шахтар у будь-якому випадку повинен грати на перемогу.

Це, напевно, буде головний матч у кар’єрі Каштру на даний момент. Адже якщо Шахтар перемагає, то це означає, що команда проходить далі з другого місця.

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Важко сказати чи збереться у Харкові повний стадіон. Якщо трохи відійти від теми, то наші команди, які грають в єврокубках, відчувають іноді брак підтримки. Тому що вболівальники не завжди розуміють на скільки це важливо для футболістів, щоб люди приходили на стадіон. Підтримка, цей 12-й футболіст, який дає тобі додаткові сили, коли ти знаходишся на полі. Я це знаю по собі: коли був футболістом і виходив на поле – для мене було дуже важливо, щоб люди приходили на стадіон, адже ми граємо для вболівальників, для глядачів. Українські вболівальники повинні прийти на стадіон і підтримати Шахтар. Це важливо для іміджу команди, для іміджу нашої країни. І якщо це станеться, думаю, Шахтар мінімально переможе", – сказав Левченко у коментарі виданню Sport.ua.

Нагадаємо, в середу, 11 грудня, Шахтар у Харкові у вирішальному матчі Ліги чемпіонів прийматиме Аталанту. Початок поєдинку о 19:55.

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