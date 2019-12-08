Шахтар – Аталанта: італійці втратили ключового гравця перед матчем Ліги чемпіонів

Матч 16-го туру Серії А Аталанта – Верона (3:2) має негативні наслідки для господарів.

На 28-й хвилині поєдинку проти Верони хавбек Аталанти Йосіп Ілічіч зазнав травми та не зміг продовжити гру, замість нього на полі з'явився український півзахисник Руслан Маліновський.

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Поки немає деталей щодо важкості травми одного з лідерів Аталанти, але з великою ймовірністю словенець не зіграє у шостому турі групового етапу Ліги чемпіонів проти Шахтаря, повідомляє superscudetto.

Нагадаємо, саме в останньому турі буде вирішуватись доля другого місця у групі C. Одразу три команди зберігають шанси на плей-офф. Поєдинок Шахтар – Аталанта відбудеться 11 грудня, початок о 19:55.

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