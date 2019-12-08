toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МАНЧЕСТЕР СІТІ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ТРАНСФЕРИ

Шахтар – Аталанта: італійці втратили ключового гравця перед матчем Ліги чемпіонів

11:45 235 Читать на русском
Шахтар – Аталанта: італійці втратили ключового гравця перед матчем Ліги чемпіонів
Йосіп Ілічіч / Фото ФК Аталанта

Матч 16-го туру Серії А Аталанта – Верона (3:2) має негативні наслідки для господарів.

 

На 28-й хвилині поєдинку проти Верони хавбек Аталанти Йосіп Ілічіч зазнав травми та не зміг продовжити гру, замість нього на полі з'явився український півзахисник Руслан Маліновський.

Шахтар – Аталанта: Гомес розповів про настрій команди перед битвою з "гірниками"

Поки немає деталей щодо важкості травми одного з лідерів Аталанти, але з великою ймовірністю словенець не зіграє у шостому турі групового етапу Ліги чемпіонів проти Шахтаря, повідомляє superscudetto.

Нагадаємо, саме в останньому турі буде вирішуватись доля другого місця у групі C. Одразу три команди зберігають шанси на плей-офф. Поєдинок Шахтар – Аталанта відбудеться 11 грудня, початок о 19:55.

Аталанта – Верона: Маліновський створив шедевр, зірвав овації та впорався на чужій позиції, а "богиня" не лякає Шахтар

blog_ava
Динамо – Зоря: анонс матчу УПЛ
Теги
Аталанта Аталанта Ліга чемпіонів Шахтар - Аталанта Йосіп Ілічіч Йосіп Ілічіч Руслан Маліновський Руслан Маліновський
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
49
хв
Динамо
17:00
Зоря
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук