Шахтар – Аталанта: InStat визначив найкращого гравця "гірників" у 6 турі Ліги чемпіонів

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Шахтар буде несіяним при жеребкуванні 1/16 фіналу Ліги Європи – визначились перші потенційні суперники українцівЛіга Європи — 10:39 5021
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Шанси Динамо на плей-офф Ліги Європи 2019/20 більші, ніж можна було уявити – всі розклади на 6-й турЛіга Європи — 10:16 33082
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