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Шахтар – Аталанта: InStat визначив найкращого гравця "гірників" у 6 турі Ліги чемпіонів

12:58 54 Читать на русском
Шахтар – Аталанта: InStat визначив найкращого гравця "гірників" у 6 турі Ліги чемпіонів
Микола Матвієнко та Луїс Мурієль / ФК Шахтар

Авторитетний статистичний ресурс підбив підсумки матчу 6 туру Ліги чемпіонів Шахтар – Аталанта.

77’ Додо
 
Тімоті Кастань 67’
Маріо Пашаліч 80’
Робін Госенс 90+5’
67’ Тімоті Кастань
77’ Додо
80’ Маріо Пашаліч
90+5’ Робін Госенс

За оцінками InStat, найкращим гравцем української команди став захисник Микола Матвієнко, який набрав 297 балів.

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Захисник збірної України виконав 87 ТТД при браку в 6%, виграв 7 з 10 єдиноборств, зробив 21 відбір, перехоплення і підбір. Точність передач – 97%.

Найкориснішим футболістом поєдинку став захисник Аталанти Робін Госенс – 370 балів. В українця Руслана Маліновського, який у звітному матчі став автором результативної передачі, 283 бали.

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Теги
Шахтар Шахтар Ліга чемпіонів Микола Матвієнко Микола Матвієнко Робін Госенс Робін Госенс Шахтар - Аталанта
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