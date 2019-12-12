Шахтар – Аталанта: InStat визначив найкращого гравця "гірників" у 6 турі Ліги чемпіонів

Авторитетний статистичний ресурс підбив підсумки матчу 6 туру Ліги чемпіонів Шахтар – Аталанта.

За оцінками InStat, найкращим гравцем української команди став захисник Микола Матвієнко, який набрав 297 балів.

Шахтар – Аталанта – 0:3 – відео голів та огляд матчу

Захисник збірної України виконав 87 ТТД при браку в 6%, виграв 7 з 10 єдиноборств, зробив 21 відбір, перехоплення і підбір. Точність передач – 97%.

Найкориснішим футболістом поєдинку став захисник Аталанти Робін Госенс – 370 балів. В українця Руслана Маліновського, який у звітному матчі став автором результативної передачі, 283 бали.

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