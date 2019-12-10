Шахтар – Аталанта: "гірники" підходять до матчу без втрат

Донецька команда готується до матчу 6-го туру Ліги чемпіонів у повному складі.

Напередодні вирішального матчу Шахтаря у Лізі чемпіонів "гірники" провели відкрите тренування у заміському комплексі "Святошин", повідомляє офіційний сайт ФК Шахтар. Згідно регламенту УЄФА перші 15 хвилин були відкритими для представників ЗМІ. До одного з найважливіших матчів у сезоні Шахтар підходить у повній бойовій готовності без кадрових втрат – всі футболісти працювали у загальній групі.

Шахтар – Аталанта: на матчі очікується понад 25 тисяч уболівальників

Нагадаємо, в середу, 11 грудня, Шахтар у Харкові у вирішальному матчі Ліги чемпіонів прийматиме Аталанту. Початок поєдинку о 19:55. Шахтар після п’яти турів посідає у групі С другу сходинку, набравши шість очок, Аталанта з чотирма пунктами остання. Цей поєдинок матиме для обох команд надважливе значення, адже перемога може вивести кожну з них у плей-офф Ліги чемпіонів.

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