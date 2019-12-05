Шахтар – Аталанта: де Рон зізнався, як італійці планують вибити "гірників" з Ліги чемпіонів

Півзахисник Аталанти Мартен де Рон поділився очікуваннями від матчу завершального туру групового етапу ЛЧ проти Шахтаря.

"Обидві команди повинні перемогти, щоб завоювати друге місце, або хоча б продовжити у Лізі Європи, тому це буде дуже відкритий бій з набагато більшою кількістю моментів, ніж коли ми грали в Італії.

Шахтар – Аталанта: Ателькін назвав матч фіналом Ліги чемпіонів для "гірників"

Нам потрібно зіграти як з Динамо Загреб (2:0 – прим.), але зараз все залежить не тільки від нас", – цитує де Рона ANSA.

Нагадаємо, Аталанта зберігає шанси на прохід у плей-офф Ліги чемпіонів, для цього італійцям потрібно переграти Шахтар і очікувати, що Манчестер Сіті не поступиться загребському Динамо. Зустріч відбудеться 11 грудня, початок о 19:55.

Вирване у Манчестер Сіті очко майже не допомогло – 5 сценаріїв для Шахтаря на останній тур Ліги чемпіонів