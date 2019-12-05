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Шахтар – Аталанта: де Рон зізнався, як італійці планують вибити "гірників" з Ліги чемпіонів

14:48 610 Читать на русском
Шахтар – Аталанта: де Рон зізнався, як італійці планують вибити "гірників" з Ліги чемпіонів
Алан Патрік та Мартен де Рон / Фото ФК Шахтар

Півзахисник Аталанти Мартен де Рон поділився очікуваннями від матчу завершального туру групового етапу ЛЧ проти Шахтаря.

 

"Обидві команди повинні перемогти, щоб завоювати друге місце, або хоча б продовжити у Лізі Європи, тому це буде дуже відкритий бій з набагато більшою кількістю моментів, ніж коли ми грали в Італії.

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Нам потрібно зіграти як з Динамо Загреб (2:0 – прим.), але зараз все залежить не тільки від нас", – цитує де Рона ANSA.

Нагадаємо, Аталанта зберігає шанси на прохід у плей-офф Ліги чемпіонів, для цього італійцям потрібно переграти Шахтар і очікувати, що Манчестер Сіті не поступиться загребському Динамо. Зустріч відбудеться 11 грудня, початок о 19:55.

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Шахтар Шахтар Аталанта Аталанта Ліга чемпіонів Мартен де Рон Мартен де Рон Шахтар - Аталанта
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