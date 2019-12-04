Шахтар – Аталанта: Ателькін назвав матч фіналом Ліги чемпіонів для "гірників"

Екс-нападник Шахтаря Сергій Ателькін поділився очікуваннями від заключного матчу групового етапу ЛЧ між донецьким клубом та Аталантою.

"Ця гра для Шахтаря, як фінал Ліги чемпіонів. Тут або пан, або пропав. Крім перемоги і позитивного результату, я ні на що інше не розраховую.

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Шахтар за своїм статусом і за можливостями повинен виходити в єврокубкову весну, і саме в лігочемпіонівську. Думаю, президент і вболівальники вже зачекалися перемог в цьому турнірі. Але ні в якому разі не можна недооцінювати Аталанту. Я думаю, що ця команда вийде і від першої до останньої хвилини віддасть всі сили.

Шахтар вже своєю грою заслужив любов уболівальників. Тим більше в Харкові живе багато переселенців. Думаю, стадіон буде забитий", – цитує Ателькіна terrikon.

Після 5-ти турів ЛЧ Шахтар перебуває на другій сходинці, випереджаючи Динамо Загреб на одне очко. Хорвати в останньому турі прийматимуть Манчестер Сіті.

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