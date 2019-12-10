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Шахтар – Аталанта: Алан Патрік розповів про настрій "гірників" через затриманий авіарейс

20:43 512 Читать на русском
Шахтар – Аталанта: Алан Патрік розповів про настрій "гірників" через затриманий авіарейс
Алан Патрік / фото: ФК Шахтар

Півзахисник Шахтаря Алан Патрік пригадав минулий матч проти Аталанти (2:1) та розповів про стан команди напередодні вирішального двобою.

 

"Матч першого кола проти Аталанти? Це була дуже складна гра проти хорошої команди. Італійці дуже агресивні, опікають один в один на всіх позиціях. Але ми боролися до кінця, показали свою гру і досягнули важливого результату.

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Чи додалось нервозності через затримку авіарейсу (Шахтар прибув до Харкова трохи пізніше запланованого часу через погодні умови – прим. "Футбол 24")? Якщо говорити про мене особисто, то на мене це не дуже сильно діє. Ми не так вже сильно запізнилися. На команду це теж не сильно подіяло. У нас є час, щоб підготуватися до завтрашнього матчу. Ми будемо повністю готові", – цитує Патріка Sport.ua.

Нагадаємо, Шахтар після п’яти турів посідає у групі С другу сходинку, набравши шість очок, Аталанта з чотирма пунктами – остання. Цей поєдинок матиме для обох команд надважливе значення, адже перемога може вивести кожну з них у плей-офф Ліги чемпіонів.

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