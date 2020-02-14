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Шахтар – Бенфіка: розвідник "гірників" – у готелі Роналду

14 лютого 12:37 959 Читать на русском
Шахтар – Бенфіка: розвідник "гірників" – у готелі Роналду
Шахтар – Бенфіка: розвідник "гірників" – у готелі Роналду / фото з відкритих джерел

Представник Шахтаря побував у столиці Португалії, де відвідав головне лісабонське дербі і поспілкувався з місцевими вболівальнкими.

 

Офіційний Youtube-канал "гірників" поділився відео з подорожі в Лісабон на матч чемпіонату Португалії проти Спортінга (гра відбулася 17 січня, Бенфіка перемогла з рахунком 2:0).

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Нагадаємо, Бенфіка – майбутній суперник донецького Шахтаря в 1/16 фіналу Ліги Європи. Перша гра відбудеться у Харкові 20 лютого, матч-відповідь – 27 лютого на Да Луж в Лісабоні.

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