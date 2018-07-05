Вперше в історії Шахтаря голкіпер продаватиме абонементи на домашні матчі

Вболівальники донецького Шахтаря 7 липня зможуть придбати абонементи на домашні матчі "гірників" на сезон 2018/2019 і зустрітись із голкіпером Микитою Шевченком.

Шахтар на своєму офіційному сайті повідомив про зустріч для вболівальників з голкіпером Микитою Шевченком у фан-шопі "гірників" на ОСК Металіст.

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Захід проходитиме 7 липня з 12 до 14 години.

Усі бажаючі придбати абонемент на сезон 2018/2019 і ті, хто його вже придбав, матимуть можливість взяти автограф і зробити фото з воротарем.

Також протягом одного дня в рамках події діятиме знижка на виїзний комплект форми Шахтаря.