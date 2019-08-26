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Шахов залишився в запасі Лечче на матч з Інтером

21:10 325 Читать на русском
Шахов залишився в запасі Лечче на матч з Інтером
ФК Лечче

Півзахисник Лечче Євген Шахов не потрапив у стартовий склад на поєдинок 1 туру Серії А.

 

У першому турі чемпіонату Італії Інтер приймає Лечче.

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Український хавбек гостей Євген Шахов потрапив до заявки на матч, проте залишився на лаві запасних.

Варто відзначити, що у стартовому складі Інтера дебютує Ромелу Лукаку.

Нагадаємо, Шахов перейшов у склад новачка елітного дивізіону Італії цього літа з грецького ПАОКа. "Жовто-червоним" українець дістався безкоштовно.

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Теги
Італія Українці за кордоном Інтер - Лечче Євген Шахов Євген Шахов Ромелу Лукаку Ромелу Лукаку Лечче Лечче Інтер Інтер
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