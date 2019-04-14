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Шахов різко розкритикував Динамо за підписання Де Пени

13:37 855 Читать на русском
Шахов різко розкритикував Динамо за підписання Де Пени
Карлос Де Пена / фото: ФК Динамо

Заступник головного редактора журналу Футбол Андрій Шахов прокоментував перемогу Динамо над Маріуполем (1:0).

 
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74’ Віктор Циганков

"Єдине, що як і раніше залишається загадкою – необхідність підписання уругвайського новачка. Якщо він не виходить на поле в такій жахливій ситуації, в якій Динамо опинилося в Маріуполі, і при цьому контракт з ним підписаний тільки до кінця сезону (тобто ні про яку перспективу, ні про який час на розкачку, на адаптацію мова не йде) – навіщо він взагалі був потрібен?!

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Після цього матчу, в якому він так і не вийшов на поле (і це було правильне тренерське рішення), зайвий раз переконуюся, що до сильних легіонерів він ніяким чином не відноситься", – написав Шахов у своїй колонці Fraza.ua.

Нагадаємо, Динамо на виїзді мінімально перемогло Маріуполь (1:0), а Де Пена потрапив до заявки на матч, проте так і не з'явився на полі.

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Теги
Маріуполь Маріуполь Андрій Шахов Карлос Де Пена Карлос Де Пена Маріуполь - Динамо Динамо Динамо
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