Контракт українця з грецьким клубом розрахований на 2 роки, а зарплата за рік становитиме 500 тисяч євро, повідомляє TuttoCalcioPuglia.

Шахов покинув Італію – українець приєднається до співвітчизника в Європі

Нагадаємо, Шахов домовився про дострокове розірвання контракту із Лечче, який вилетів у Серію B та стане гравцем АЕКа, за який виступає Дмитро Чигринський.

До слова, Шахов провів 24 поєдинки у складі італійського клубу, записавши до свого активу гол та 3 асисти.

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