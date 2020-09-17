Шахов домовився про перехід в АЕК на хороших умовах – відома зарплата
09:15 - Читать на русском
Півзахисник Євген Шахов визначився із деталями контракту з грецьким АЕКом.
Контракт українця з грецьким клубом розрахований на 2 роки, а зарплата за рік становитиме 500 тисяч євро, повідомляє TuttoCalcioPuglia.
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Нагадаємо, Шахов домовився про дострокове розірвання контракту із Лечче, який вилетів у Серію B та стане гравцем АЕКа, за який виступає Дмитро Чигринський.
До слова, Шахов провів 24 поєдинки у складі італійського клубу, записавши до свого активу гол та 3 асисти.
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