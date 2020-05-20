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Шахов у складі Лечче пройшов подвійне тестування на коронавірус

16:46 92 Читать на русском
Шахов у складі Лечче пройшов подвійне тестування на коронавірус
Євген Шахов / фото Павла Кубанова

Футбольна Італія продовжує готуватися до відновлення сезону. Лечче українця Євгена Шахова розпочне тренування у повному складі.

Кілька днів тому усі футболісти, тренери та персонал першої команди Лечче здали одразу два різні за своєю процедурою тести на наявність вірусу COVID-19. Жодного позитивного результату не отримано, повідомляє офіційний сайт клубу.

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До слова, на вимушену паузу в Серії А Лечче пішов на 18-у місці турнірної таблиці, маючи у своєму активі лише 25 очок. Українець у поточній кампанії провів 16 матчів, у яких віддав дві гольові передачі.

Напередодні стало відомо, що в Італії продовжили заборону на проведення масових заходів до 14 червня. 4 травня на Апеннінах дозволили індивідуальні тренування, а з 18 числа гравці мають змогу займатися у складі груп.

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Теги
коронавірус Українці за кордоном Євген Шахов Євген Шахов Лечче Лечче Італія
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