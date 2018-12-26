Шахов оцінив шанси Динамо у матчі з Олімпіакосом

Хавбек грецького ПАОКа Євген Шахов оцінив шанси Динамо у матчі Ліги Європи з Олімпіакосом.

"Шанси Динамо в протистоянні з Олімпіакосом розцінюю, як 50 на 50. У Піреї хороша команда, вона тільки будується, але там достатньо індивідуально сильних виконавців, які зіграються з кожним матчем.

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У лютому вони будуть ще сильнішими, тому киянам буде нелегко. Правда, великий плюс в тому, що Олімпіакос сам грає і дає грати супернику, і швидкі молоді динамівські футболісти можуть це використовувати. Буде цікаве протистояння", – цитує Євгена Шахова "Команда №1".

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