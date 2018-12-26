Шахов оцінив шанси Динамо у матчі з Олімпіакосом

Англія — 14:47 29
-
Салах пригрозив покинути Ліверпуль через потенційний трансфер Клоппа
-
"Мене блокував особисто Димінський". Юрій Габовда – ніж у спину від Карпат, косяк Кононова і перемога над РебровимІнтерв’ю — 12:00 2115
-
Як футбольний світ святкував Різдво: "батл" Мессі та Роналду, фейли партнерів Ярмоленка, розкішний сюрприз від БаваріїСвіт — 11:40 1424
-
Тренер Різеспора хоче бачити Селезньова в команді замість ГладкогоТуреччина — 11:28 432
-
ФІФА може ввести санкції проти РФС через участь клубів у Кубку КримуРосія — 10:49 1259
Всі новини