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Шахов оцінив шанси Динамо у матчі з Олімпіакосом

14:34 545 Читать на русском
Шахов оцінив шанси Динамо у матчі з Олімпіакосом
Євген Шахов / Фото: ФК ПАОК

Хавбек грецького ПАОКа Євген Шахов оцінив шанси Динамо у матчі Ліги Європи з Олімпіакосом.

"Шанси Динамо в протистоянні з Олімпіакосом розцінюю, як 50 на 50. У Піреї хороша команда, вона тільки будується, але там достатньо індивідуально сильних виконавців, які зіграються з кожним матчем.

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У лютому вони будуть ще сильнішими, тому киянам буде нелегко. Правда, великий плюс в тому, що Олімпіакос сам грає і дає грати супернику, і швидкі молоді динамівські футболісти можуть це використовувати. Буде цікаве протистояння", – цитує Євгена Шахова "Команда №1".

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Олімпіакос - Динамо: Четвер 14 лютого 2019

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Євген Шахов Євген Шахов Динамо Динамо Ліга Європи Олімпіакос - Динамо Динамо - Олімпіакос
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