Український легіонер АЕКа Євген Шахов нібито близький до переходу в РПЛ. 29-річний півзахисник виступатиме за Тамбов, запевняло видання Championat.com.

Шахов пояснив, чому вирішив приєднатись до грецького АЕКа

Втім, через деякий час на російському сайті новину тихенько підчистили, замінивши українця Євгена Шахова на росіянина Віталія Шахова. От тільки в адресному рядку фейл залишився!

До слова, Шахов став гравцем АЕКа лише минулого місяця – 19 вересня він уклав з греками угоду на два роки. Українець приєднався до афінського клубу на правах вільного агента після відходу з італійського Лечче.

Нагадаємо, минулого сезону Євген провів у Серії А 24 матчі, в яких забив 1 гол і віддав 3 результативні передачі. За збірну України він зіграв 7 поєдинків і відзначився голом. Transfermarkt оцінює гравця в 1,5 млн євро.

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