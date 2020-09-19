Півзахисник збірної України Євген Шахов за крок від переходу в новий клуб.

АЕК у своєму офіційному Twitter повідомив про прибуття 29-річного гравця на медогляд.

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Якщо жодних проблем не виникне, то Шахов незабаром приєднається до грецького клубу. Раніше преса розкрила подробиці контракту українця – 2 роки із зарплатнею 500 тисяч євро за сезон. Угода з Лечче буде розірвана, тому Євген перейде на правах вільного агента.

Нагадаємо, що за АЕК виступає інший українець – центральний захисник Дмитро Чигринський.

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