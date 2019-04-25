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Шахов потрапив до команди тижня FIFA 19

25 квітня 23:35 167 Читать на русском
Шахов потрапив до команди тижня FIFA 19
Євген Шахов / Соцмережі

Півзахисник ПАОКа Євген Шахов потрапив в команду тижня за версією футбольного симулятора FIFA 19.

У команду 32-го тижня року потрапили футболісти, які найкраще проявили себе у період з 15-го по 21-е квітня, серед них є і українець Євген Шахов, якого включили у резервний список. Хавбек отримав картку з рейтингом 78.

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Нагадаємо, у неділю, 21 квітня, Шахов з ПАОКом обіграв Левадіакос і достроково став чемпіоном Греції, українець відзначився дублем у воротах суперника.

Загалом у поточному сезоні в активі 28-річного футболіста 38 матчів за грецьку команду в усіх турнірах, де Шахов забив 4 голи та віддав 2 асисти.

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Теги
Світ Євген Шахов Євген Шахов ПАОК ПАОК FIFA Українці за кордоном
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