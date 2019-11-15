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Шахов порівняв вболівальників Лечче і ПАОКа

20:12 246 Читать на русском
Шахов порівняв вболівальників Лечче і ПАОКа
Євген Шахов / Getty Images

Хавбек збірної України Євген Шахов розповів про культуру вболівання у Лечче і грецькому ПАОКу, за який він виступав до переїзду в Італію.

"Перехід в Серію А не вплинув на мою популярність. Навіть більше скажу – в Салоніках мене кожен третій-четвертий впізнавав. Там популярність більше відчувалася – люди хворіють футболом і своїм клубом. Роблять татуювання, живуть кожною грою. Для них це більше, ніж улюблений клуб.

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У Лечче все спокійніше, хоча вболівальники теж дуже гарячі. Ось, грали кілька днів тому з Лаціо, фанатський сектор був повний – близько трьох тисяч. На виїзди вони постійно їздять. Підтримка дуже пристойна. У цьому регіоні лише одна команда, вони нею дуже пишаються, переживають.

І там, і там я б це назвав надлюбов'ю. Це більше, ніж просто хвилюватися за клуб. В Україні в цілому інша культура вболівання", – сказав Шахов в інтерв'ю Tribuna.

Нагадаємо, що 28-річний хавбек приєднався до Лечче цього літа. Гравець збірної України виходив на поле у 7 матчах Серії А і відзначився одним асистом.

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